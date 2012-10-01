За проїзним в супермаркетах можна скуплятись зі знижками

З 1 жовтня розпочинається акція "КВИТОК У ФУРШЕТ", яку проводить Комунальне підприємство "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління" спільно з мережею магазинів сімейної покупки "Фуршет" за підтримки Вінницької міської ради, - повідомляє «Вінницький трамвай».

Кожен пасажир, який купив одноразовий проїзний квиток у трамваї, тролейбусі або автобусі КП "ВТТУ" отримує право на гарантовану знижку 5% в мережі магазинів сімейної покупки "Фуршет".

Отримати знижку можна в касах супермаркетів "Фуршет" міста Вінниці, пред'явивши акційний проїзний квиток.

Акція діє з 1 жовтня по 30 листопада 2012 року.

Адреси магазинів "Фуршет" у Вінниці: вул. Папаніна, 1а, ТЦ "Квартал" та Хмельницьке шосе, 145.