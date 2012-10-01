«Світла вулиця» - стартувала

На Вінниччині стартувала програма електрифікації сільських вулиць, започаткована Фондом Порошенка.

Першим селом стала Стратіївка (Чечельницький район) – один із найвіддаленіших населених пунктів Вінниччини. Тут, як і в більшості сіл області, впродовж останніх 20 років вуличне освітлення – зникло.

За словами Олексія Порошенка (молодшого) – програма розрахована на кілька років. А вже у 2012 році планує охопити села Чечельницького, Гайсинського та Піщанського районів.

- Зрозуміло, що сьогодні сільські бюджети не можуть певною мірою забезпечити зовнішнє освітлення. Брак коштів, відсутність робочих місць – основна причина. Ми б хотіли, щоб із реалізацією цієї програми, нормальне цивілізоване життя потрохи поверталося в села. Адже це, в першу чергу, питання безпеки та комфорту. – зазначив Олексій Порошенко.

Електрофікація сільських вулиць відбувається із застосуванням сучасних технологій: ліхтарі, які працюють на діодах, та енергозберігаючі лампочки. Вартість електрифікації однієї із вулиць становить від 10 до 30 тисяч гривень.