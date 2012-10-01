Джазову моду покажуть у Мегамолі

3 жовтня в ТРЦ Мегамол о 17.30 відбудеться ШИКарне та БЛИСКуче джазове дефіле. Про це повідомляє сайт lorna-l.livejournal.com.

Мода і музика – співіснують у сучасному світі на рівних, вони давно уже не просто дружать, а часом жити не можуть одна без одної. Дизайнери нерідко черпають натхнення у музиці, музиканти диктують моду, а колабораціям творців моди та людей мистецтва нема числа! Саме таке співробітництво зробило цьогорічний вінницький джазовий фестиваль стильною подією. Одяг та образи ведучих фестивалю створювалися майстрами авторського ательє дизайнера Людмили Квєтної.

На сьогодні пані Квєтна належить до кола кращих дизайнерів України. Продумуючи сценічні образи ведучих пані Людмила ознайомилась з творчістю фестивальних гостей, аби максимально точно виразити енергію джазу у платтях. Блиск паєток, пір'я, спокусливі розрізи і всюди квіти-прикраси – обов'язковий стильний акцент від Людмили Квєтної.

Вишукана колекція одягу в джазовому стилі сяяла на сцені, а тепер буде показана у спеціальному дефіле. Разом з показом джазової колекції одягу будуть розіграні 15% знижки на товари мережі магазинів «ШИК і БЛИСК», який теж був партнером Вінницького джазового фестивалю Vinnytsia Jazzfest - 2012.