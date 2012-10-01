Богатирі бігли стометрівку з 32-кілограмовими гирями в руках

Незвичне силове змагання під назвою «Прогулянка фермера» відбулось останнього дня вересня на майдані біля торгівельного центру «Мегамолл» в рамках фестивалю, приуроченого до Міжнародного дня лікаря.

Богатирям треба було за одну хвилину пронести дві гирі (кожна вагою 32 кг) якомога далі. Загалом у турнірі взяли участь 9 силачів-аматорів

– Переміг 23-річний Олексій Олієвич – він проніс цю вагу на 127,5 метри, – розповів директор обласного центру «Спорт для всіх» Віталій Копач. – Але високі результати демонстрували й інші учасники.

Поруч проходили майстер-класи з бойових мистецтв і паркуру (стрибки з висоти), показові виступи спортсменів і турнір з армспорту. Були й спортивні розваги для дітей: настільний хокей та дартс.