Силовики з «організованими» корупціонерами справу мати не хочуть?

В організації роботи із запобігання та протидії корупції на Вінниччині прокуратура вбачає ряд недоліків та прорахунків.

Про це йшлося на Розширеному засіданні колегії прокуратури Вінницької області на тему "Про стан додержання законодавства щодо запобігання та протидії корупції і прокурорського нагляду з цих питань", котре провів прокурор області Олександр Мрихин, - повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема, ВБКОЗ УСБУ та підрозділами податкової міліції не виявлялись організовані злочинні групи. Вкрай низьким є рівень реалізації оперативно-технічних заходів, що призводять до порушення конституційних прав громадян та марного витрачання бюджетних коштів.

Не досить ефективною є боротьба з корупційними злочинами, вчинених на пріоритетних напрямках економіки, насамперед - у бюджетній сфері, системі освіти та охорони довкілля, сфері земельних відносин.

На основі розглянутих матеріалів, колегією визнано, що стан додержання законодавства у сфері запобігання та протидії корупції потребує покращення, а координаційна і правозахисна діяльність - суттєвої активізації.

З метою підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів області на даному напрямку колегією прийнято ряд заходів.

Разом із тим зазначалось, що протягом поточного року вжито низку організаційно-практичних заходів, спрямованих на посилення протидії корупційним проявам. Зокрема, оперативно-розшуковою діяльністю викрито ряд хабарників. Загальна сума хабарів та неправомірної вигоди склала майже 2 млн. грн. та 11,5 тис. доларів США.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС області Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу відносно судді Іллінецького районного суду за фактами хабарництва. УБОЗ УМВС області виявлено два організованих злочинних угрупування з корумпованими зв'язками.

Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції складено та направлено до суду 39 протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень.

Вжитими заходами відшкодовано 70 % збитків, завданих державним інтересам.