Дідусь напився бензину

30 вересня о 18:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення доставлено 69-річного місцевого мешканця з діагнозом «отруєння бензином», - повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області

Потерпілий вжив бензин під час прибирання в гаражі, випадково переплутавши його з водою.

На даний момент чоловік перебуває в терапевтичному відділенні лікарні в задовільному стані.