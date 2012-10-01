Джизі дали ордена Ярослава Мудрого

За заслуги перед Українською Православною Церквою голову Вінницької облдержадміністрації нагородили церковним орденом УПЦ святого благовірного князя Ярослава Мудрого, - повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Нагородження відбулося у Немирові 29 вересня після освячення церкви, названої в честь Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.

«Нехай храм служить людям як символ утвердження людської моральності і духовності. Завдяки будівництву церков, молодь виховується на принципах віри та християнських основах. Ми пережили час, коли люди жили без церкви, а сьогодні маємо можливість зводити, освячувати нові та цінувати старі святині», – зазначив Микола Джига.

Як повідомив голова облдержадміністрації, церкву споруджено за три з половиною місяці. Тут проводитимуться суботні і святкові богослужіння. Від імені обласної державної адміністрації новозбудованому храмові передали ікону Святої Божої Матері, аби вона була оберегом всього Немирівського краю.