Джизі дали ордена Ярослава Мудрого

14:40, 01 жовтня 2012
Вінниця
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За заслуги перед Церквою

За заслуги перед Українською Православною Церквою голову Вінницької облдержадміністрації нагородили церковним орденом УПЦ святого благовірного князя Ярослава Мудрого, - повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Нагородження відбулося у Немирові 29 вересня після освячення церкви, названої в честь Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.

«Нехай храм служить людям як символ утвердження людської моральності і духовності. Завдяки будівництву церков, молодь виховується на принципах віри та християнських основах. Ми пережили час, коли люди жили без церкви, а сьогодні маємо можливість зводити, освячувати нові та цінувати старі святині», – зазначив Микола Джига.

Як повідомив голова облдержадміністрації, церкву споруджено за три з половиною місяці. Тут проводитимуться суботні і святкові богослужіння. Від імені обласної державної адміністрації новозбудованому храмові передали ікону Святої Божої Матері, аби вона була оберегом всього Немирівського краю.

 

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