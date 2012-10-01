Чоловік мало не відтяв собі руку циркуляркою

28 вересня о 21:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт. Томашпіль надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення Томашпільської районної лікарні було доставлено 39-річного жителя см. Вапнярка з діагнозом «різана рана правого передпліччя з пошкодженням м’язів та сухожилля».

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, чоловік отримав травми під час різання дров на циркулярці у власному домогосподарстві.

На даний час потерпілий знаходиться в хірургічному відділенні місцевої лікарні.