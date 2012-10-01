Про вінничанку-російську біженку зняла фільм іспанка

Іспанський режисер Паула Паласіос зняла документальний фільм «Нові стіни» про біженців, у тому числі про росіянку Ольгуі Кудріну, яка волею долі опинилися у Вінниці.

Вибір теми не випадковий, адже у світі близько 15 мільйонів біженців і більше половини - саме жінки. Багатьом з них просто не пощастило з місцем народження.

Ольга Кудріна - молода жінка, яка була учасницею Націонал-більшовицької партії Росії і в 2005 році і повісила на московському готелі «Росія» банер «Путін, піди сам». За це її засудили до п'яти років ув'язнення.

- На наступний день після того, як я дізналася, що мені присудили п'ять років, без будь-якої підготовки я вирішила втекти без речей, тільки з маленькою сумочкою з деякими документами і грошима. Не повідомила про це нікому, навіть батькам, - розповідає Ольга Кудріна.

Зараз вона живе в Вінниці з дочкою, в 2008 році отримала статус біженця. Але не все було легко. На початку, коли Ольга звернулася про надання статусу біженця, їй було складно знайти роботу.

Та й зараз Ольга Кудріна побоюється, що влада може її екстрадувати всупереч статусу беженца.Ее побоювання не безпідставні. Фільм ще не був змонтований, як до Ольги прийшов дільничний міліціонер, щоб підтвердити її місце проживання, так як російська влада відправили запит про місцезнаходження біженки.

