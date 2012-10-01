Кличко агітуватиме вінничан барабанним боєм та «Антитілами»

У четвер, 4 жовтня, на Вінниччи ні перебуватиме лідер політичної партії УДАР Віталій Кличко.

Як повідомили в облорганізації партії, під час візиту Віталій Кличко зустрінеться з виборцями Хмільника, Жмеринки, Могилів-Подільського та Вінниці.

В обласному центрі боксер-політик зустрінеться з городянами на пл. Стуса о 18.00. «На розігріві» в лідера «УДАРу» - шоу барабанів Steel Beat та гурт «Антитіла».