Кличко агітуватиме вінничан барабанним боєм та «Антитілами»
17:00, 01 жовтня 2012Вінниця
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У четвер буде в Вінниці
У четвер, 4 жовтня, на Вінниччи ні перебуватиме лідер політичної партії УДАР Віталій Кличко.
Як повідомили в облорганізації партії, під час візиту Віталій Кличко зустрінеться з виборцями Хмільника, Жмеринки, Могилів-Подільського та Вінниці.
В обласному центрі боксер-політик зустрінеться з городянами на пл. Стуса о 18.00. «На розігріві» в лідера «УДАРу» - шоу барабанів Steel Beat та гурт «Антитіла».
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