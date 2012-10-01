Податкова виявила 1046 вінничан, які працюють без трудової книжки

З початку року після проведення контрольно-перевірочних заходів щодо виявлення найманих праціників, праця яких використовується без оформлення трудових відносин та оподакування, виявлено 1046 таких вінничан.

- Після цього до бюджету сплачено 121.7 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб, - заявила на прес-конференції голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко. - Крім того до опадкування залучено 1429 нових громадян, які надаючи різні послуги, "забували" платити податки. До місцевих бюджетів надійшо 485,8 тисяч гривень. Це вдвічі перевищує минулорічні надходження.