Податкова виявила 1046 вінничан, які працюють без трудової книжки
17:45, 01 жовтня 2012Вінниця
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З початку року після проведення контрольно-перевірочних заходів щодо виявлення найманих праціників, праця яких використовується без оформлення трудових відносин та оподакування, виявлено 1046 таких вінничан.
- Після цього до бюджету сплачено 121.7 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб, - заявила на прес-конференції голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко. - Крім того до опадкування залучено 1429 нових громадян, які надаючи різні послуги, "забували" платити податки. До місцевих бюджетів надійшо 485,8 тисяч гривень. Це вдвічі перевищує минулорічні надходження.
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