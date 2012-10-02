Петеушниці пограбували 8-річну дівчинку

У Вінниці троє учениць ПТУ вкрали у восьмирічної дівчинки золоті сережки. Прикраси здали в ломбард.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працівники міліції затримали трьох неповнолітніх студенток одного з вінницьких професійно-технічних училищ, які зловживаючи довірою малолітньої дівчинки, залишили її без золотих сережок.

До 8-річної дівчинки, яка на лавочці біля під’їзду будинку читала казки, підійшли троє дівчат-підлітків та завели розмову про героїв книжки, якою була так захоплена дитина. Але співрозмовниць дівчинки цікавили зовсім не казки, а золоті прикраси на вухах дитини. От і довелося трьом 17-річним студенткам вигадувати «казочки» для восьмирічної дитини, щоб вона віддала їм свої сережки.

Старші за віком подружки вмовили дитину дати їм свої сережки, щоб вони в них сфотографувалися, а потім погратися в піжмурки. На таку пропозицію дівчинка охоче погодилась. Після фотосесії, зробленої мобільним телефоном, розпочалася гра.

Студентки так сховалися від дитини, що шукати їх довелося міліції майже тиждень.

Єдине, що запам’ятала дитина, це те, що у однієї з її кривдниць на лівій руці був гіпс. Саме ця зачіпка допомогла оперативникам розкрити цей злочин. Як з’ясувалося, усі три неповнолітні кривдниці дитини навчаються на другому курсі в одному з вінницьких професійно-технічних училищ.

Заволодівши сережками малолітньої дівчини, подружки намагалися їх здати у ломбард, але працівники жодного ломбарду не прийняли прикрас у неповнолітніх. Тоді одна з дівчат попросила допомоги у старшої за віком знайомої. За дорогі прикраси у ломбарді їм дали лише 240 гривень, які студентки витратили на власні потреби.

За даним фактом порушена кримінальна справа за шахрайством вчинене групою осіб. Кривдниць дитини можуть засудити до виправних робіт до двох років або позбавити волі на строк до трьох років.