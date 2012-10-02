Діти війни хочуть, щоб їх права у ВР відстоювала Наталія Солейко

Кандидат у народні депутати по виборчому мажоритарному округу №11 Наталія Солейко заручилась підтримкою Вінницьких міської та обласної громадських організацій «Захист дітей війни» на парламентських виборах - 2012.

Відповідну угоду, - про співпрацю та взаємопідтримку, - підписали Наталя Петрівна та голови Вінницьких міської та обласної ГО Микола Борщевський та Валерій Козяк.

Свою довіру до кандидата в депутати громадські діячі - підписанти угоди засвідчили, зобов’язавшись «підтримати кандидатуру Солейко Н.П. як кожним членом організації, так і членами їх сімей», а також пообіцяли провести агітаційно-масову роботу з її підтримки серед інших категорій населення, зокрема, чорнобильців, афганців, пенсіонерів, інвалідів, підприємців, вчителів, медиків, працівників аграрного комплексу і закликали виборців округу №11 28 жовтня віддати свої голоси за пані Солейко.

Кандидатка в свою чергу в разі обрання її народним депутатам України зобов’язується насамперед домогтися виконання у повному обсязі Закону України «Про соціальний захист дітей війни», зокрема, в питанні виплати цій категорій 30% надбавок від мінімальної пенсії та виплат надбавок, яких діти війни домоглися у судах.

Також Н. Солейко пообіцяла, що як народний депутат у міру своїх можливостей надаватиме дітям війни матеріальну допомогу та сприятиме їх у вирішенні соціально-побутових питань.