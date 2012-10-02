Замість розворотного кільця трамваю буде парковка

Реконструкція проспекту Коцюбинського із запровадженням трамвайного сполучення зробить непотрібним розворотне кільце трамваїв біля залізничного вокзалу. Замість нього облаштують парковку для автотранспорту.

Про це УНІАНу повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.



За словами посадовця, парковки будуть облаштовані й на самому проспекті

- Там також буде визначено парковки, в тому числі з місцями для машин, які паркуються по Коцюбинського, площі Привокзальній і на прилеглих вулицях Тімірязєва, Шмідта й Некрасова, - сказав В. Гройсман. - І цих паркувальних місць там буде достатня кількість.