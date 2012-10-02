Вінницькі в'язні подарували «Тімірязєвці» свої твори

Днями у пенітенціарних установах Вінницької області відсвяткували Всеукраїнський день бібліотек.

Про це повідомляє головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ та громадськістю управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

До Вінницької установи виконання покарань (№1) на свято завітали представники Вінницької обласної бібліотеки імені Тімірязєва, Вінницької спілки письменників та поетів, голова «Кабінету молодого автора» Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Віталій Борецький, молоді автори Анастасія Коломієць і Аліна Присяжнюк та керівництво управління ДПтС України у Вінницькій області.

Заходи розпочались з привітання завідуючої відділом обласної бібліотеки Катерини Осадчук, яка розповіла історію зародження і розвитку бібліотек та презентувала нові надходження у художній і науковій літературі. Продовжилось зібрання конкурсом малюнків серед узятих під варту неповнолітніх осіб на тему «Бібліотека як скарбничка знань». На папері 5 учасників конкурсу відтворили своє бачення існування та функціонування бібліотеки. Працівники бібліотеки були приємно вражені творчими здібностями неповнолітніх.

Вітали присутніх молоді поетеси Анастасія Коломієць і Аліна Присяжнюк. Дівчата з натхненням продекламували свої твори та побажали одноліткам скорішого повернення до своїх домівок. Віталій Борецький заспівав під гітару як власні, так і українські народні пісні.

- Помітивши в очах в'язнів сльози і вогонь, я розумію, що наша зустріч даремно не минулась. Адже цей вогонь був пробуджений нашими творами, нашими піснями. Я приємно здивований заглибленням в літературу і в життя довічно ув'язнених,- зауважив голова «Кабінету молодого автора».

- Щоразу ми максимально залучаємо до відзначення свят персонал установ і запрошуємо громадські та релігійні організації, - каже заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області Юрій Тимошенко, - залучаємо якнайбільше засуджених, осіб взятих під варту, особливо неповнолітніх і таку категорію, як засуджених до довічного позбавлення волі. Адже проведення таких заходів позитивно впливає на особистість, розширює кругозір та вдосконалює спілкування, яке є кроком для виправлення. Це - крок, який запевняє нас, що коли людина звільниться з місць позбавлення волі, вона вже не повернеться до злочинної або протиправної діяльності.

Найновіші надходження бібліотеки, збірка власних творів, останні видання «Кабінету молодого автора», гарний настрій та щирі поради прийшлися до душі тим, для кого це свято було організовано. Навзаєм засуджені прочитали свої вірші, розповіли про власні напрацювання у літературі та подарували до фонду Вінницької обласної бібліотеки ім.Тімірязєва свої малюнки, збірку творів та власноруч зроблені сувеніри.