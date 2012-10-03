Вінницькі студенти принесли міністрові освіти штани

П'ять пар штанів повісили вчора студенти з профспілки "Пряма дія" на паркан міністерства освіти і науки.

Як пише Gazeta.ua, їх принесли для міністра Дмитра Табачника, який, на думку студентів, знімає останні штани зі студентів з Вінницького центру професійно-технічної освіти, техніки та дизайну.

Вони були змушені здавати гроші на матеріали своїх робіт, а пізніше викуповувати свої роботи за власні кошти.

"Ми прийшли підтримати студентів училищ. Те, що сталося в стінах центру в Вінниці, чітко показує, що у нас відбувається в країні. Минулої осені група студентів змушена була керівництвом за власні кошти викуповувати власні вироби, коли центр мав проблеми із замовниками. У квітні студенти взбунтовали і звернулися в прокуратуру. Їх слова підтвердили два майстри закладу, Оксана Буриченко і Катерина Савчук.В установу приїхала перевірка, яка знайшла зловживання з боку керівництва. У результаті вирішили повернути гроші. Тепер керівництво почало репресувати майстрів і студентів, які підписалися під заявою. Їх змушують відмовитися від своїх слів. Майстри отримали догани, хоча за що незрозуміло", - розповів Андрій Мовчан зі студентської профспілки.

П'ятнадцять активістів розгорнули банери з написами "Міністр, купи штани", "Ви нам корупцію, ми вам революцію", "Пора покарати адміністрацію". П'ять штанів жовтого, синього, червоного, білого і коричневого кольорів закинули на огорожу.

До мітингувальників спеціально з Вінниці приїхав заступник начальника управління освіти міста Валерій Бачинський і заступник начальника центру з методичної виробничої роботи Ольга Фурман. Вони кажуть, що студенти "перегинають палицю і всі звинувачення на свою сторону спростовують.

"Училищі працює на замовлення. До нас приходять люди, з них знімають мірки і передають їх майстру, який вже дає завдання студентам. Так вони проходять практичні заняття. 50% вартості виробу йде до бюджету центру, решта 50% йдуть на оплату роботи співробітника. У нашого центру дійсно були фінансові проблеми восени, але ми нікого не примушували викуповувати свої речі. У нас дійсно була перевірка прокуратури, яка ухвалила повернути студентам гроші за матеріали, але не за вироби", - зазначила Фурман.

За словами мітингувальників, заклад має повернути 30 тисяч гривень студентам.

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