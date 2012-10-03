Довірена особа Онопенка погрожувала його конкуренту-машиністу?

Довірена особа екс-глави Верховного суду Василя Онопенка, який балотується в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №14, погрожував кандидата в нардепи Олексію Погодіну.

Як повідомив Інтернет-сайт «Хвиля», про це Олексій Погодін заявив вчора на прес-конференції в «Інтерфакс-Україна»

За його словами, 29 вересня у селі Кожухів Літинського району Вінницької області на нього було скоєно тиск з боку депутата Барського райради Валерія Погребняка, який також є головою фракції «Фронту змін» там же.

Під час виборчої кампанії Валерій Погребняк виступає в якості довіреної особи Василя Онопенка.

Олексій Погодін стверджує, що Погребняк погрожував йому тюремним ув'язненням, якщо він не зніме свою кандидатуру в зазначені терміни.

«Ти повинен розуміти, що 28 жовтня вибори закінчаться, 29 за тебе візьмуться, як слід», - заявив Погребняк.

Він також пообіцяв, що мажоритарника посадять у в'язницю за нібито групове зґвалтування, якщо Олексій Погодін не зніме до четверга - 4 жовтня свою кандидатуру з виборчих перегонів.

У зв'язку з цим, Олексій Погодін заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру. Він також сказав, що не має ніякого відношення до будь-яких дій насильницького характеру, що приписуються йому Погребняком.

Також Олексій Погодін пообіцяв подати відповідні позови в правоохоронні органи і ЦВК.

«Я вважаю, що наявність такого довіреної особи не робить честі Василю Онопенку, тому йому краще відмовитися від послуг Погребняка», - сказав він, додавши, що «все набагато гірше, якщо Погребняк виступав за згодою Василя Онопенка».

Довідка: В.Онопенко - екс-голова Верховного суду України, займає посаду судді Верховного суду і зареєстрований кандидатом у народні депутати в 14 окрузі як самовисуванець.

А.Погодін - машиніст енергоблоку ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Трипільської теплоелектростанції, безпартійний, проживає в Києві, балотується шляхом самовисунення.

