Стрижавську колонію звільняли від «терористів»

Рано-вранці група засуджених, скориставшись втратою пильності з боку працівників виправного закладу, захопили їх у заручники. Попрямувавши на територію промислової зони та забарикадувавшись у кімнаті на першому поверсі, «злочинці» починають висувати свої вимоги.

Цей «блокбастер» - командно-штабні та тактико-спеціальні навчання з антитерористичної тематики, що відбулись на базі Стрижавської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України (№81).

У ході проведення умовної операції щодо припинення злочинів терористичної спрямованості в установі взяли участь працівники управління Служби безпеки, управління Міністерства внутрішніх справ, управління Міністерства надзвичайних ситуацій та управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області.

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Зловмисники вимагають організувати їм зустріч із представниками органів державної влади, послабити режим тримання, дозволити користуватися мобільними телефонами, гроші в сумі 1 млн. гривень та автотранспорт. Часу на виконання вимог обмаль -1 година.

Ситуація екстремальна. Уся надія на перемовників, які зможуть знайти «спільну мову» з «терористами». У ході перемовин виникає все більше і більше нових вимог. Частину з них вдається задовольнити і «зловмисники» звільняють одного із заручників. Ну, а далі вже «справа техніки» - терористів затримано, заручника звільнено, ситуацію стабілізовано.

Проведення подібних спільних тренувальних заходів, де роль зловмисників та заручників виконують самі ж учасники тренування, навчають грамотно оцінювати оперативну обстановку, кваліфіковано здійснювати супроводження осіб, які чинять правопорушення, а також удосконалюють володіння в екстремальних умовах спецзасобами, засобами індивідуального захисту, активної оборони та зв’язку.