Через забуту на плиті їжу померла жінка

4 жовтня о 12:05 на пункт зв’язку державної пожежної частини №22 смт Теплик від чергового міліції надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в селі Стражгород у житловому будинку, який належить жінці 1928 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Під час пожежі отруїлася продуктами горіння власниця будинку. Вогонь знищив постільні речі. Причини пожежі з’ясовуються.

Постраждала у непритомному стані була доставлена до реанімаційного відділення Центральної районної лікарні смт Теплик, а згодом, о третій годині ночі 6 жовтня літня жінка померла.

Загалом, з початку року на Вінниччині сталося 1545 пожеж.