Мисливці охороняють камери спостереження на дільницях

До охорони приміщень із відеокамерами на виборчому округу №15 залучаються мисливці

Про це повідомляє спостерігач Громадянської мережі ОПОРА.

За словами голови окружної виборчої комісії Людмили Андрійчишеної, у виборчому округу №15 ведеться робота по встановленню відеокамер спостереження.

У Муровано-Куриловецькому районі відповідальність за збереження камер спостереження покладена на органи місцевого самоврядування. Тому сільські голови активно залучаються до їх охорони, чергуючи в нічний час у приміщеннях, де вони встановлені. Також за словами голови окружвиборчкому до охорони приміщень із відеокамерами залучаються мисливці.

Голова окружної виборчої комісії також повідомила про те, що на даному етапі виборчого процесу багато осіб відмовляються від керівних посад в ДВК. Особливо це стосується Муровано-Куриловецького та Томашпільського районів.

Довідка.

Одномандатний виборчий округ №15 з центром м. Шаргород включає в себе Мурованокуриловецький, Томашпільський, Тульчинський, Чернівецький, Шаргородський райони.