Вінничани зароблять на виробництві крохмалю

Незабаром на Вінниччині з’явиться два підприємства, які вироблятимуть крохмаль з картоплі та кукурудзи.

Про це повідомив начальник Головного управління економіки Вінницької ОДА Андрій Гижко.

За словами посадовця, наразі обласною владою досягнуто домовленостей з компанією, котра й побудує згадані два заводи.

Назву компанії, обсяг інвестицій та строки будівництва чиновник не повідомив.

Втім, за словами А. Гижка, вже зараз, у міжсезоння, згідно з інвестиційними планами компанії будуть укладатися контракти з постачальниками сировини – фермерами.

Наша область – одна з найбільших виробників картоплі, а тому налагодження її переробки має значно покращити економіку Вінниччини – вважають фахівці