Вінничани зароблять на виробництві крохмалю
11:40, 17 жовтня 2012Вінниця
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Збудують два заводи
Незабаром на Вінниччині з’явиться два підприємства, які вироблятимуть крохмаль з картоплі та кукурудзи.
Про це повідомив начальник Головного управління економіки Вінницької ОДА Андрій Гижко.
За словами посадовця, наразі обласною владою досягнуто домовленостей з компанією, котра й побудує згадані два заводи.
Назву компанії, обсяг інвестицій та строки будівництва чиновник не повідомив.
Втім, за словами А. Гижка, вже зараз, у міжсезоння, згідно з інвестиційними планами компанії будуть укладатися контракти з постачальниками сировини – фермерами.
Наша область – одна з найбільших виробників картоплі, а тому налагодження її переробки має значно покращити економіку Вінниччини – вважають фахівці
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