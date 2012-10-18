Вінниця побраталася з ізраїльським містом Бат-Ямом

Вінниця «поріднилося» з ізраїльським містом Бат-Ям. 11 жовтня задля налагодження партнерських зв’язків по укріпленню співробітництва та обміну досвідом у різних сферах життєдіяльності міські голови Вінниці та Бат-Яму підписали міжнародний договір про побратимство двох міст.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Тиждень тому вінницький міський голова Володимир Гройсман відвідав Ізраїль, де підписав договір щодо побратимства між ізраїльським та українським містами. Попередня ж домовленість про встановлення постійних дружніх зв’язків була досягнута в ході зустрічі очільників міст ще минулого року, коли мер Бат-Яму приїздив до Вінниці із дружнім ознайомчим візитом. Побратимство та партнерство між Вінницею та Бат-Ямом було рекомендовано посольством Ізраїлю в Україні та посольством України в Ізраїлі.

Те, що Вінниця «побраталася» саме з ізраїльським містом, не є випадковістю, адже за два останні роки між нашим містом та Ізраїлем налагодилися тісні взаємовідносини. Протягом року з ініціативи та за сприяння дружньої країни у Вінниці було реалізовано масштабний проект – відкрито Муніципальний консультативно-діагностичний центр. Держава Ізраїль не лише допомогла у технічних питаннях по створенню центру, а й укомплектувала його найсучаснішим обладнанням та провела навчання вінницьких фахівців, які працюють на цій апаратурі. Відтепер вінничани мають можливість отримати майже 50 видів діагностичних та лабораторних послуг. За діагностику мешканців, які отримують субсидію, 50% від вартості послуг сплачує міський бюджет.

У ході перемовин міські голови Вінниці та Бат-Яму обговорили та визначили конкретні напрямки взаємодії у різних сферах життєдіяльності. Угода передбачає досить широке коло взаємозв’язків у галузях економіки, міського розвитку, бізнесу, культури та туризму. «Вінниця з містом Бат-Ям має серйозні плани по розвитку двосторонніх контактів, - каже Володимир Гройсман. – Відтепер на рівні муніципалітетів ми будемо оперативно обмінюватися інформацією, вивчати ринки, оцінювати потенціал для співпраці».

У рамках обміну досвідом у вирішенні проблем, які стоять перед міською владою, в подальшому між містами-побратимами буде відбуватися обмін професійними делегаціями. І вже незабаром фахівці вінницького КП «Трамвайно-тролейбусного управління» та працівники департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради поїдуть переймати досвід організації транспортної системи у Бат-Ямі. Такої домовленості досягли Вінницький міський голова Володимир Гройсман та Міністр транспорту Держави Ізраїль Ісраель Кац під час зустрічі, яка також відбулась в рамках робочої поїздки. В ході спілкування з міністром мова йшла і про шляхи налагодження системи перевезень городян громадським транспортом, що є досить актуальним для Вінниці.

Серед найближчих кроків у рамках співпраці між дружніми містами буде участь делегації з Бат-Яму у конференції «Міста, дружні до дітей», яка відбудеться в кінці листопада у Вінниці під егідою Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Фахівці з ізраїльського міста поділяться досвідом реалізації дитячих та молодіжних проектів у їхньому місті.

Вінниця вже багато років підтримує побратимство з містами Польщі (Кельце), США (Бірмінгем), Великобританії (Пітерборо), Туреччини (Бурса), Росії (Липецьк і Невський район Санкт-Петербурга) та Молдови (Рибниця).

Довідка:

Бат-Ям – це ізраїльське місто на узбережжі Середземного моря з населенням біля 130 тис. чол. Разом з іншими містами-супутниками, Бат-Ям являється частиною Великого Тель-Авіва. Є одним з найкращих туристичних міст Ізраїлю. Переважна більшість населення – представники східних спільнот та вихідці з країн СНД. Наразі у Бат-Ямі мешкають тисячі вихідців з України. Останні п’ять років місто стрімко розвивається. Великі кошти муніципалітет вкладає у розвиток сфери послуг, торгівлі, обслуговування туристів та підвищення якості освіти.