У тубдиспансері та у Стрижавській колонії не вистачає бюлетенів

У Вінницькому обласному тубдиспансері закінчились бюлетені для голосування, у Стрижавській виправній колонії №81 їх не вистачає.

Про це заявив на прес-конференції представник Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень.

- Сиетмні проблеми у нас по лікувальних закладах, - говорить Владислав Телень.- Коли ЦВК друкувала бюлетні, вони вираховували середню кількість ліжко-місць та хворих, які перебували у лікувальному закладі. Проте, є ще й 18 членів дільничних виборчих комісій, які мають право голосувати на місці. Маємо ситуацію, коли 2/3 проголосують, а інші не зможуть. Так, у Вінницькому обласному тубдиспансері вна 10-ту годину ранку же закінчились бюлетені. А у Стрижавській колонії, де перебуває 1117 голосуючих, привезли зранку 1052 бюлетені. решту - довозять. А ще є члени комісії, які теж мають проголосувати.