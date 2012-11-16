Мельничуку компенсували „програш” на виборах мільйоном баксів?

Опісля програних справ у ВАСУ за позовом кандидатів-опозиціонерів Солейко та Мельничука до ЦВК, котрі вимагали визнати їх переможцями виборів в №№11 та 14 мажоритарних округах, обласна „Батьківщина” провела у Вінниці під стінами ОДА мітинг протесту під гаслом „Вінниччина говорить Домбровському - ні!”.

Втім, навряд чи менш аніж сотня учасників мітингу уособлює всю область, чи хоча б виборців Вінниці. Не прийшли ж-бо на зібрання навіть партнери по опозиції. Цього можна було б сподіватися від „УДАРу”, але аж ніяк не від „Свободи”.

„Вони підтримують нас”, - запевнила голова Вінницької облорганізації „Батьківщини” Людмила Щербаківська, а відсутність націоналістів на мітингу пояснила тим, що „вони у Києві”.

Так чи інакше, а епопея з підрахунком голосів у згаданих округах дістала вже усіх. Скидається на те, що більшості мешканців територій, котрі входять до округів №№11 і 14, вже байдуже, хто стане депутатом. Хочеться, щоб усе якнайшвидше закінчилось, - стільки вилилось бруду, так цинічно було „зґвалтовано” громаду і так зрозуміло пояснено людям, до якого місця владі їхнє волевиявлення.

Опозиціонери вкотре повторили історію про фальшування результатів виборів в ОВК. Зі свіжого – це те, що протоколи з одинадцятого округу ЦВК приймала упродовж кількох днів і за наявності зауважень на п'яти аркушах.

Пані Солейко обурювалась вибірковістю правосуддя, яке за наявності тотожних доказів приймало різні рішення на користь кандидатів. Що ж до доказів опозиції про спотворення результатів голосування в окрузі №11, то суд навіть не розглянув їх як належало, каже – Солейко.

За словами опозиційної кандидатки, ані відео з фіксації порушень, ані свідки, яких запросила опозиція, - суд навіть не взяв їх до уваги.

Втім, вінницька „Батьківщина” наголошує, що вважає Солейко і Мельничука своїми нардепами. І що їхній партійний лідер пан Турчинов пообіцяв, що вони будуть у парламенті, а „Домбровського винесуть на руках”. Або ж, якщо Домбровський та Жеребнюк таки зайдуть у парламент, то на їхніх місцях у Раді опозиція почепить таблички із написом „крадій”.

Заяви гучні, та нашому б теляті вовка з'їсти! Хоча, опозиція заявила про намір відстоювати депутатство своїх висуванців у Європейському суді з прав людини. Пані Солейко підтвердила, що юридичний департамент „Батьківщини” працює над цим питанням.

А тим часом областю ширяться чутки, що певні сили, - припустімо, ті, хто підтримує офіційних переможців, - вже компенсували Наталії Солейко та Івану Мельничуку відібрані мандати нардепів. Цікаво, що Мельничук сам іронізував з приводу цих чуток на прес-конференції, - мовляв, народ говорить про мільйон в іноземній валюті.

Мільйонні статки опісля виборів недоброзичливці приписують і пані Солейко. Однак на нинішній прес-конференції ані вона, ані Мельничук на мільйонерів не скидались.