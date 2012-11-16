"Миронівський хлібопродукт" запустив нову олійню

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) запустив у Вінницькій області олієдобувний завод, потужністю переробки 500 тонн насіння соняшнику на добу.

Про це повідомила заступник голови правління, фінансовий директор МХП Вікторія Капелюшна.

Вона уточнила, що основною метою запуску зазначеного підприємства є виробництво соняшникового шроту для забезпечення потреби компанії в ньому, повідомляє «АПК-Інформ».

В.Капелюшна також зазначила, що компанія планує до кінця поточного року ввести в експлуатацію першу чергу виробництва м'яса птиці в Вінницькому комплексі, потужністю 110 тис. тонн продукції на рік. Раніше запуск очікувався на початку 2013 року.

До кінця наступного року буде запущена друга черга аналогічної потужності.

