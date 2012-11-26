Черкащанин отруївся аміаком на вінницькому полі

24 листопада о 21:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №21 міста Липовець надійшло повідомлення від чергового лікарні про те, що до них потрапив чоловік 1971 року народження житель міста Черкаси з діагнозом «отруєння аміаком».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Постраждалий скаржився на затруднення дихання, болі в грудях, кашель та рвоту.

За його словами випадок трапився на полі поблизу с. Очеретня о 17:05, при перекачці аміаку з привозної бочки в робочу ємність. Він не одягнув протигаз та надихався речовиною, після чого у нього погіршилось самопочуття.