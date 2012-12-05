Рейтингое агентство засвідчило інвестиційну привабливість Вінниці

Незалежне уповноважена Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості міста Вінниця на рівні invA-.

Про це повідомила прес-служба Рейтингового агентства «IBI-Rating».

Рейтинг інвестиційної привабливості відображає думку рейтингового агентства щодо привабливості міста з погляду інвестування в нього і ризиків, пов'язаних з цією інвестицією. Цей вид рейтингу дозволяє оцінити інвестиційний клімат з точки зору його сприятливості.

Регіон з рейтингом invА характеризується високою інвестиційною привабливістю порівняно з іншими об'єктами рейтингування. Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків.

Підтверджений рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниця відображає сприятливі географічні і природнокліматичні умови, що створює конкурентні переваги і значні можливості для інвестора. У місті спостерігається помірна інвестиційна активність, яка безпосередньо залежить від стадії економічного розвитку України. Лояльне екологічне законодавство встановлює мінімальну кількість обмежень на сьогоднішній день, але існує можливість їх збільшення в майбутньому.

Зберігаються високі показники зносу міської інфраструктури, проте міська влада проводять активні заходи щодо її вдосконалення. Консолідація гілок влади і підтримка з боку обласних органів влади сприяють впровадженню на місцевому рівні програм з підвищення кваліфікації місцевих фахівців і активізують дії щодо поліпшення інвестиційного клімату при відсутності істотних важелів надання пільг інвесторам.

Показники економічного розвитку міста нижче середнього по країні, але існує значний потенціал для зростання в ряді секторів економіки. При цьому більша частина економіки перебуває за межами офіційної статистики.

Типовою для міста є обмеженість власних фінансових інститутів, що звужує можливості міста брати участь у масштабних інвестиційних проектах. Разом з тим міські власті проводять заходи щодо збільшення наповненості бюджету, зниження питомої ваги прямого боргу, що сприяє розвитку інвестиційних можливостей міста. Соціальну базу міста відображає гарна забезпеченість установами охорони здоров'я і освіти при типовому для держави превалювання гуманітарних і економічних вузів над технічними, середні по країні показники тривалості життя і нижче середніх показників доходів населення.

Позитивний вплив на рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниця можуть надати: вдосконалення нормативної бази, успішна реалізація базових програм розвитку міста, детінізація економіки і зростання більшості показників до загальнодержавного рівня, поліпшення стану інфраструктури. Негативний вплив на рейтинг можуть надати: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, зниження показників ефективності діяльності підприємств і скорочення обсягів інвестицій.



