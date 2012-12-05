Лише 1,5% вінничан платять за електроенергію реальну ціну
15:03, 05 грудня 2012Вінниця
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96 копійок за кіловатт
Вартість електроенергії для населення має становити близько гривні за кіловатт, повідомляє радіо "Місто над Бугом". Лише за цієї умови у енергетиків не виникатиме необхідність у дотуванні з боку держави.
- Сьогодні послугу з електропостачання отримують за реальною ціною лише близько півтора відсотка споживачів,- каже начальник Вінницьких міських електромереж Віталій Ковальчук. - Маються на увазі ті мешканці Вінниці, які споживають на місяць понад 800 кВт електроенергії. Для них тариф встановлено у розмірі майже 96 копійок за кіловатт. При чому за такою ціною оплачується лише той обсяг електроенергії, який перевищує 800 кВт на місяць.
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