ROSHEN «прибарахлився» австрійською святковою ілюмінацією

Напередодні новорічних і різдвяних свят кондитерська корпорація ROSHEN прикрасила новорічної ілюмінацією свою Вінницьку кондитерську фабрику.

Як повідомляє Вінниця.Іnfo, о 17:00, з настанням сутінків сотні тисяч світлодіодних вогнів запалюються на всіх будинках фабрики, надаючи промислового об'єкта святковий вигляд. Крім того, новорічної ілюмінацією і прикрашені ялинки, що ростуть на території кондитерської фабрики.

Дизайн розробляли фахівці Корпорації Roshen. Реалізувала проект австрійська компанія - лідер по виробництву світлодіодних новорічних гірлянд, яка зокрема робила освітлення об'єктів на чемпіонаті світу з футболу 2010 в ПАР.

Вимикаються вогні автоматично о 1 годині ночі.

