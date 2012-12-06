На Андрія у Вінниці поговорять про українську магію
12:20, 06 грудня 2012Вінниця
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Презентація книги
13 грудня письменниця з Тернополя Лілія Мусіхіна презентує у вінницькій книгарні «Є» книгу «Магія українців устами очевидця».
Книга нещодавно побачила світ у київському видавництві «Зелений пес». Досвідчений науковець-фольклорист Лілія Мусіхіна, мандруючи вже понад 10 років селами України, вивчає народні вірування та обряди.
На презентації книги письменниця розкаже про обереги для всієї родини, про магічне використання ляльки-мотанки.
Її книга – це своєрідна екскурсія у світ української магії.
Початок презентації – о 18 годині
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