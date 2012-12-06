На Андрія у Вінниці поговорять про українську магію

12:20, 06 грудня 2012
Вінниця
0 0

Презентація книги

13 грудня письменниця з Тернополя Лілія Мусіхіна презентує у вінницькій книгарні «Є» книгу «Магія українців устами очевидця».

Книга нещодавно побачила світ у київському видавництві «Зелений пес». Досвідчений науковець-фольклорист Лілія Мусіхіна, мандруючи вже понад 10 років селами України, вивчає народні вірування та обряди.

На презентації книги письменниця розкаже про обереги для всієї родини, про магічне використання ляльки-мотанки.

Її книга – це своєрідна екскурсія у світ  української магії. 

Початок презентації – о 18 годині  
    

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter