300 машин не могли проїхати через пікетувальників із Зарванців

Близько 200 жителів села Зарванці Вінницької області перекрили автомобільну дорогу державного значення "Львів-Кіровоград-Знам'янка", вимагаючи від влади забезпечити подачу газу в їх будинки. Учасники акції близько 9:30 вийшли на пішохідний перехід на дорозі в районі гіпермаркету "Епіцентр" і ходили ним протягом 25 хвилин.



Протестувальники тримали в руках плакати: "Дайте в село газ або поверніть гроші!", "Газ – або всім, або нікому!", "Коли буде газ??? Скільки можна знущатися над Зарванцями!".

За цей час на автодорозі накопичилося близько 300 автомобілів, однак учасники протесту пропустили тільки автомобіль "швидкої допомоги".

Після цього жителі села на 5 хвилин звільнили дорогу, потім ще 2 рази перекривали її, пересуваючись протягом 25 хвилин пішохідним переходом.

Із мітингувальниками спілкувався голова Вінницької районної ради Станіслав Щербатий і пообіцяв урегулювати питання з подачею газу в село.

Підвідний газопровід завдовжки 24 км у Зарванці був побудований наприкінці січня 2011 року, однак дотепер ним не поданий газ для забезпечення газопостачанням житлових будинків.

Будівництво підвідного газопроводу, яке було почато ще в 2001 році, обійшлося в 36 млн гривень, з яких 30 млн інвестувала компанія "Дюк-1" (Вінниця), ще 3,7 млн - Якушинецька сільська рада, до складу якого входять Зарванці, решта - кошти жителів села.

Водночас Якушинецька сільрада виділила "Дюк-1" земельна ділянка площею 55 га як компенсацію за інвестовані кошти з будівництво газопроводу.