Киянин організував підпільний цех з випуску печива

14:20, 06 грудня 2012
Вінниця
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Продавали на ринках Вінниччини

Працівниками ветеринарної міліції та Управління державної служби боротьби з економічними злочинами було виявлено підпільний цех з виробництва солодощів та іншої солодкої продукції, що розташувався в складському приміщенні по вулиці Тяжилівський тупік у м. Вінниці.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Як було встановлено підприємство належить власнику, що мешкає в місті Київ. На підпільному виробництві працювало п'ятеро найманих працівників зі східних країн без відповідних документів та реєстрації. Даний громадянин займався виготовленням солодощів без будь-яких дозвільних документів санітарно-епідемічної станції м. Вінниця.

Його продукція знаходилась в даному складі без маркування, без зазначення дати виготовлення, термінів зберігання та умов зберігання.

Під час перевірки в складських приміщеннях працівники міліції вилучили майже 1200 кг солодкої продукції готової до продажу, на загальну суму 15 тис. гривень.

Небезпечна продукція збувалася на ринках м. Вінниця та інших районів області.

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