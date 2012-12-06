Виставка майстра, що винайшов свою технологію

Сьогодні, 6 грудня, о 12 год у вінницькому музеї гончарного мистецтва імені Луцишина (вул. Кожедуба, 11) відбулося відкриття персональної виставки Романа Чмерука. Це майстр, що винайшов свою технологію виготовлення керамічних виробів, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

Роман Чмерук народився та живе у місті Погребище Вінницької області. Він за освітою художник-графік, керамікою займається з 1992 року. Чмерук - член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Його персональні виставки часто проводять у Вінниці. Твори майстра презентували на виставках в Національному музеї ім. Т.Г.Шевченка та у виставкових залах спілки художників України. Його роботи прикрашають експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України, а також приватні колекції.

Творчий доробок видатного українського гончара налічує більше 2000 робіт. За 25 років професійної роботи з керамікою він винайшов свою, унікальну технологію виготовлення керамічних виробів: вони відрізняються від робіт інших майстрів своїм незвичайним кольором та гладкою поверхнею. Це так звана чорнодимлена кераміка, випалена за спеціальною технологією, без доступу повітря.

На цій виставці майстер представить дитячі керамічні іграшки, глиняні глечики, макітри, тарелі, бутлі та бочечки.