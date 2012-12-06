Фотоаматори запрошують подивитись на їхінй "Натюрморт"

Впродовж трьох тижнів

Вінницький Народний клуб фотомистецтва «Обрій» 6 грудня відкрив фотовиставку "Натюрморт", у читальній залі відділу літератури та інформації з питань мистецтва бібліотеки ім. Тімірязєва (Соборна, 72, ІІ поверх). На виставці буде представлено роботи десяти авторів членів фотоклубу "Обрій": творчі здобутки фотоаматорів-початківців та фотографії досвідчених фотохудожників. Виставка триватиме до 26 грудня 2012 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter