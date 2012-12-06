Фотоаматори запрошують подивитись на їхінй "Натюрморт"
17:38, 06 грудня 2012Вінниця
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Впродовж трьох тижнів
Вінницький Народний клуб фотомистецтва «Обрій» 6 грудня відкрив фотовиставку "Натюрморт", у читальній залі відділу літератури та інформації з питань мистецтва бібліотеки ім. Тімірязєва (Соборна, 72, ІІ поверх).
На виставці буде представлено роботи десяти авторів членів фотоклубу "Обрій": творчі здобутки фотоаматорів-початківців та фотографії досвідчених фотохудожників.
Виставка триватиме до 26 грудня 2012 року.
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