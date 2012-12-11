Пішоходи тупо лізуть під колеса

Державтоінспекцію Вінниччини особливо непокоїть кількість дорожньо-транспортних пригод, учасниками яких є пішоходи. Кожна третя аварія стається за їхньої участі, кожний третій загиблий на дорозі – це пішохід.

Про це повідомляє Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Впродовж 11 місяців поточного року пішоходи стали учасниками 162 автопригод, в яких 45 людей загинуло, а 135 - травмовані.

За вини пішоходів стається кожна п’ята автопригода. За цей період на дорогах області з вини пішоходів сталися 55 аварії, в яких 19 людей загинули, а 40 - травмовані.

Особливо збільшується кількість ДТП в осінньо-зимовий період. Це пов’язано з тим, що у темну пору доби пішоходи стають непомітними на дорогах, а коли дорога слизька, водії не мають можливості швидко загальмувати та уникнути наїзду на людину.