Головний юрист податкової працювала за підробним дипломом

Керівник юридичного управління податкової служби Вінниччини працювала за підробним дипломом. Прокуратура направила справу до суду.

Таку інформацію надали кореспондентові УКРІНФОРМу у прокуратурі Вінницької області.



"До прокуратури міста Вінниці для проведення перевірки та прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України надійшли матеріали УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області за фактом використання начальником управління правової роботи державної податкової служби у Вінницькій області диплому про вищу освіту з ознаками підроблення. Вказані матеріали зареєстровано в книзі обліку заяв та повідомлень про злочини прокуратури м. Вінниці. У зв'язку із вступом у дію нового Кримінального процесуального кодексу України 21.11.2012 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вище вказана особа, працюючи на посаді державного податкового інспектора ДПІ м. Вінниці, умисно пред'явила у відділ кадрів установи завідомо підроблений диплом спеціаліста про закінчення Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Правознавство" та присвоєння їй кваліфікації спеціаліста "Юрист", - інформували у прокуратурі.

Досудове розслідування завершено, "юристка без диплому" підозюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та вже ознайомилась із матеріалами справи.

"20 грудня обвинувальний акт за вказаним кримінальним провадженням щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України направлено до суду для розгляду по суті", - зауважили у прокуратурі. В залежності від рішення суду, якщо працівницю податкової буде визнано винною, їй загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

