Вінничани поклали в банки 6 мільярдів гривень

У Вінницькій області станом на 20 грудня 2012 року діє 60 банків.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький.

Загальна сума коштів, залучених банківськими установами Вінниччини з початку поточного року, становила 10,6 млрд.грн., в т.ч. строкових коштів – 8,6 млрд.грн. або 80,7%, з них в національній валюті залучено майже 5,5 млрд.грн.

Населенням області розміщено на депозитних рахунках в банках - 6,0 млрд.грн. з яких строкові кошти майже 5,0 млрд.грн., в тому числі в іноземній валюті – 2,3 млрд.грн. або 47,1% від загальної суми залишку строкових депозитів фізичних осіб.

Сума коштів на депозитних рахунках суб’єктів господарювання становила - 406,0 млн.грн., що більше ніж за відповідний період минулого року.

- Протягом поточного року в економіку області залучено кредитних ресурсів більше ніж 4,7 млрд.грн., в т.ч. в національній валюті видано кредитів на суму 4,5 млрд.грн., що становить 95,9% від усіх виданих кредитів, - зазначив Володимир Барецький.

Установами Ощадного банку в області проводиться робота щодо виплат компенсації втрат від знецінення заощаджень, вкладених в установи Ощадбанку СРСР. Станом на 20.12.2012 р. по області в Реєстрі вкладників зареєстровано - 414,7 тис. осіб. Призначено дату і час актуалізації даних Реєстру 240,0 тис. осіб. Пройшли актуалізацію 238,1 тис. осіб. Отримали кошти та платіжні картки 236,3 тис. осіб.