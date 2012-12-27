«УНІАН-Вінниччина» отримала нагороду конкурсу «Україна Олімпійська»

26 грудня у приміщенні Вінницького обласного відділення Національного олімпійського комітету України відбулось урочисте нагородження лауреатів регіонального етапу XI Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна Олімпійська» за 2012 рік. Переможців було заздалегідь визначено на спільній колегії обласного відділення НОК України і обласної Асоціації спортивних журналістів.

Відкрив захід голова обласного відділення НОК Федір Новік. Він щиро подякував місцевим «акулам пера і мікрофона» за самовіддану роботу у галузі спортивної журналістики і підтримку олімпійського руху на Вінниччині.

5 найкращих редакцій ЗМІ (у тому разі й «УНІАН-Вінниччина») нагородили дипломами, а 13 провідних спортивних журналістів – дипломами й цінними подарунками – фірмовими спортивними костюмами.

Серед них був головний редактор газети «Спортивна Вінниччина» Станіслав Міхровський, переможець обласного етапу конкурсу у найпрестижнішій номінації «Найкращі спортивні журналісти». До речі, видання, яке він редагує, визнали переможцем Всеукраїнського етапу конкурсу серед спортивних журналістів «Україна Олімпійська (2012 рік) у номінації «Найкраща спортивна газета року».