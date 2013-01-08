Вінницький "Савой" ремонтуватиме мер Хотина

Вінницький апеляційний адміністративний суд (ВААС) 25 грудня за результатами тендеру уклав угоду з МКП «Рембудгазмонтаж» на ремонтно-реставраційні роботи готелю «Савой» для розміщення суду. Вартість угоди склала 29,91 млн грн.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Впродовж 2013-2015 років коштом державного бюджету потрібно реконструювати пам’ятку місцевого значення по вул.Козицького/Соборна, буд.№ 34/48, яка в 2010 році була передана в оренду під розміщення ВААС.

До Вінницького апеляційного адміністративного округу входять Вінницька, Хмельницька та Чернівецька.

Компанія «Рембудгазмонтаж» з міста Хотин Чернівецької області нині зареєстрована на Марію Скрипник. До кінця 2011 року до складу засновників також входили мер Хотина Геннадій Варгуляк та його брат Леонід Варгуляк, депутат Хотинської міськради від Партії регіонів.

Ремонт «Савою» розпочався рік тому.

- У 2012 році на ремонт було передбачено 10 млн грн, хоча в «ВДЗ» було зафіксовано лише один тендер на ремонт цієї будівлі вартістю 0,97 млн грн., датований груднем 2011 року, - говорить голова суду Віталій Кузьмішін.



Планувалась заміна вікон, надбудова мансардного поверху, фарбування фасаду. Ці роботи мали бути закінчені до Євро-2012, після чого мав розпочатись внутрішній ремонт. ВААС планував переїхати до готелю в кінці 2013 року. На першому поверсі відремонтованого «Савою» буде влаштовано музей історії Вінниці.

24 березня 2010 року конкурсна комісія Вінницької облради визнала компанію «Bosfor» (Туреччина) переможцем конкурсу на право оренди майнового комплексу готелю «Савой». Турецька компанія була єдиним учасником конкурсу і запропонувала облраді виплачувати щомісяця 65 тис. гривень орендної плати за 5-поверховий готель на 43 номери загальною площею 2,689 тис. кв. За умовами конкурсу, власники конкурсу отримали право оренди приміщення строком на 25 років.

Але несподівано після конкурсу турецькі орендарі відмовились від готелю, і 30 червня того ж року облрада здала будівлю в оренду для розміщення Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Готель залишається у спільній власності територіальних громад.