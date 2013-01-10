Мешканці прикрасили будинок календарем зі своїми фото

Сніговики із пластику, ялинки із кави та макаронних виробів, олені на балконах – родзинки цьогорічного конкурсу «Новорічний настрій»

9 січня у мерії зібрались представники мас-медіа, дитячих омбудсменів, молодіжної ради при міському голові, а також представники виконавчих органів Вінницької міської ради для визначення переможців міського конкурсу «Новорічний настрій – 2012». Із 25 заявок, які відповідали умовам конкурсу, журі обрало 12 переможців, які зуміли створити свято не лише у своїй домівці, а й дарували новорічну атмосферу святковими вікнами, балконами, будинками та вітринами.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Вже втретє у місті проходить конкурс серед мешканців обласного центру, які прикрашають не лише свої оселі, а й вікна, балкони, вітрини, прибудинкові території та садиби новорічною атрибутикою. Цьогоріч у конкурсі є декілька нововведень - збільшився призовий фонд для переможців, відбулись зміни і у самих номінаціях. Відтак вінничан мали змогу до 28 грудня надсилати заявку для участі, зразок якої було розміщено на сайті Вінницької мерії та сайту «Моя Вінниця», в одній із наступних номінацій: «Краще новорічне вікно», «Кращий новорічний балкон», «Краща новорічна вітрина», «Краща новорічна садиба приватного сектору» та «Краща новорічна прибудинкова територія».

9 січня конкурсна комісія у складі представників місцевих засобів масової інформації, молодіжної ради міста, дитячих омбудсменів та представників виконавчого комітету шляхом відкритого голосування відібрали 12 переможців конкурсу «Новорічний настрій – 2012». Так, у номінації «Краще новорічне вікно» переможцем було обрано родину Левченків. Вікно їх приватного будинку оформлено новорічною атрибутикою, виготовленою власноруч: із вікон «посміхаються» намальовані герої Нового року, підвіконня прикрашені ялинками із пластикових ложок, макаронних виробів та зерен кави, сніговиками ручної роботи тощо. Друге місце комісія присудила Лідії Гуркало, яка прикрасила вікна своєї оселі витинанками, цікавими сніжинками та малюнками зі штучного снігу. «Бронзу» отримав Олександр Паславський – його вікна прикрашені сучасними гірляндами та новорічною атрибутикою.

«Кращим новорічним балконом» визнано мансарду Олени Кравчук. На цьому прикрашеному гірляндами балконі «розмістилися» світлодіодні олені, Дід мороз, сніговик та ялинка. «Срібло» присудили Наталії Вишковій, яка прикрасила балкон новорічними іграшками, ялинковим гіллям та гірляндами. Трете місце журі вирішило не присуджувати, оскільки решта заявок на цю номінацію явно «не дотягували».

«Кращою новорічною садибою приватного сектору» обрано будинок Віри Стасюк, який став найяскравішою садибою у мікрорайоні «Старе місто». Друге місце посіла Раїса Рудик, на подвір’ї якої присутня уся атрибутика свят – і Різдвяний вертеп, і новорічна ялинка, а сам фасад будівлі прикрашений гірляндами. Третє місце посів Костянтин Волинець, будинок якого також підсвічується яскравими гірляндами, а на ганку розмістилися підвісні «подарунки» та атрибутика свят.

Вперше у конкурсі «Новорічний настрій» була номінація «Краща прибудинкова територія багатоквартирної забудови», у якій мешканці багатоповерхівок прикрашали входи у під’їзди та подвір’я будинків. Абсолютними переможцями у цій номінації стали мешканці будинку за адресою вул. Фелікса Кона, 11. Тут входи у під’їзди прикрашені сніговиками із пластикових стаканів, Різдвяним вертепом, гірляндами та символом 2013 року. Друге місце за активність та комплексний підхід до прикрашення будинку присуджено 118-му будинку по вулиці Келецькій. А «срібло» отримали мешканці будинку по вулиці Енгельса, 35, які не лише встановили на подвір’ї високу збірну ялинку, а й розробили календар із спільним фото усіх мешканців будинку.

Нагородження переможців грошовими преміями та дипломами відбудеться на одному з найближчих засідань виконкому міської ради.