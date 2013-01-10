Пенсіонер зламав ногу у квартирі та не міг відкрити двері

9 січня о 20:02 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що на вул. Фрунзе в квартирі знаходиться чоловік, який потребує допомоги.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в приміщенні знаходиться 75-річний господар, який не має змоги самостійно відкрити вхідні двері.

Після відкривання дверей, потерпілого оглянули працівники швидкої медичної допомоги та доправили в лікарню, де поставили діагноз «перелом шийки бедра правої ноги».



