В зоні АТО зник військовий
15:29, 29 березня 2018Війна
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Тривають першочергові пошукові заходи, він зник в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції.
Ілюстрація / REUTERS
На Донбасі зник військовослужбовець одного з підрозділів Антитерористичної операції.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. "Сьогодні, 29 березня, під час перевірки наявності особового складу в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.
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Тривають першочергові пошукові заходи.
Раніше у зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий.
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