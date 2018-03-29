В зоні АТО зник військовий

15:29, 29 березня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. "Сьогодні, 29 березня, під час перевірки наявності особового складу в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

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Тривають першочергові пошукові заходи.

Раніше у зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий.

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Теги: #АТО#Донбас#військовий