Біля Торецька бойовики поранили пенсіонера

00:25, 19 квітня 2018
Війна
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REUTERS

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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Донецької області.

"В селищі Новгородському пенсіонер 1940 року народження госпіталізований з кульовим пораненням руки. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом теракту", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, бойовики обстріляли населений пункт зі стрілецької зброї. Пораненого госпіталізували в лікарню міста Торецьк.

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Теги: #АТО#Торецьк