Біля Торецька бойовики поранили пенсіонера
00:25, 19 квітня 2018Війна
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Постраждалого госпіталізували з кульовим пораненням, поліція розпочала досудове розслідування за фактом теракту.
REUTERS
Під Торецьком внаслідок обстрілу бойовиків російсько-окупаційних бандформувань отримав поранення місцевий житель на власному подвір’ї.
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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Донецької області.
"В селищі Новгородському пенсіонер 1940 року народження госпіталізований з кульовим пораненням руки. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом теракту", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, бойовики обстріляли населений пункт зі стрілецької зброї. Пораненого госпіталізували в лікарню міста Торецьк.
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