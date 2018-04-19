Біля Торецька бойовики поранили пенсіонера

Постраждалого госпіталізували з кульовим пораненням, поліція розпочала досудове розслідування за фактом теракту.

Під Торецьком внаслідок обстрілу бойовиків російсько-окупаційних бандформувань отримав поранення місцевий житель на власному подвір’ї.

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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Донецької області.

"В селищі Новгородському пенсіонер 1940 року народження госпіталізований з кульовим пораненням руки. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом теракту", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, бойовики обстріляли населений пункт зі стрілецької зброї. Пораненого госпіталізували в лікарню міста Торецьк.