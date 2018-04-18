Доба в АТО: бойовики били з 152-мм калібру, загинув український захисник, ще троє - поранені

Постраждалих військовослужбовців оперативно доставили в медзаклади, їм надана необхідна медична допомога.

Минулої доби російсько-окупаційні війська й далі ігнорували режим повного припинення вогню, здійснивши 45 обстрілів позицій українських захисників. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.

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"Зокрема на Луганському напрямку із забороненої 152 мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Зайцевого. Крім цього, із 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького, з мінометів калібру 82 мм і гранатометів – у районі Новоолександрівки, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Луганського", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв позиції українських військових у районі Водяного та Гнутового, а міномети калібру 82 мм та гранатомети – застосував по оборонцях Новотроїцького.

Також із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Шахти «Бутівка», Пищевика, Верхньоторецького, Талаківки, Павлополя та Кам’янки, з озброєння БМП – під Водяним і Павлополем, з великокаліберних кулеметів – у районі Опитного та Лебединського, а стрілецької зброї – поблизу Широкиного і Невельського. Крім цього, опорні пункти ЗСУ неподалік від Гнутового та Лебединського обстрілював ворожий снайпер.

Унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув. Ще троє українських захисників – зазнали поранень. Постраждалих військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.