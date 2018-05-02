Командувач Об'єднаних сил оцінив ймовірність загострення боїв на Донбасі

За словами командувача ООС, операція Об’єднаних сил спрямована на встановлення миру, ліквідацію будь-яких розділювальних ліній та штучних бар’єрів на Донбасі.

Командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв заявляє, що загострення боїв на Донбасі не буде у зв’язку із початком операції ООС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Краматорську.

«Знаю, що жителі Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення більш за все побоюються активізації бойових дій. Ми розуміємо це, саме тому хочу наголосити – ми не прогнозуємо загострення бойових дій у зв’язку з початком операції Об’єднаних сил», - зазначив він.

За словами командувача, операція Об’єднаних сил спрямована на встановлення миру, ліквідацію будь-яких розділювальних ліній та штучних бар’єрів, які нині розділяють громадян України та цілі родини.

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«Ми прийшли не для того, щоб роздмухувати конфлікт, а для того, щоб прискорити його завершення», - наголосив Наєв.

Довідка УНІАН. 30 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції та наказ про початок операції Об’єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня.

Глава держави заявив, що у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил.

За словами президента, АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.