Прославляли "Новоросію": російські зірки виступили в окупованому Луганську

Російський співак Олександр Маршал заявив про готовність воювати проти України на окупованому Донбасі.

Російські виконавці Вадим Самойлов, Вікторія Циганова, Олександр Маршал і Олег Газманов дали концерт в окупованому Луганську.

Відкривав концерт один із засновників російської групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов.

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Виступила на концерті і Вікторія Циганова, виконавши серед інших пісень "Новоросію". Відзначився також і російський співак Олександр Маршал. Співак підкреслив, що 9 травня він вважає своїм обов'язком бути з жителями Донбасу. За словами музиканта, він захоплюється тим, як місцеві жителі "тримаються", і висловив готовність "якщо потрібно буде", "взяти зброю і піти".

Завершив "концертну програму" Олег Газманов, який вже не перший раз приїжджає з концертом на окупований Донбас.