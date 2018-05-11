Прославляли "Новоросію": російські зірки виступили в окупованому Луганську
11:42, 11 травня 2018Війна
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Російський співак Олександр Маршал заявив про готовність воювати проти України на окупованому Донбасі.
Завершив "концертну програму" Олег Газманов / фото YouTube
Російські виконавці Вадим Самойлов, Вікторія Циганова, Олександр Маршал і Олег Газманов дали концерт в окупованому Луганську.
Відкривав концерт один із засновників російської групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов.
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Виступила на концерті і Вікторія Циганова, виконавши серед інших пісень "Новоросію". Відзначився також і російський співак Олександр Маршал. Співак підкреслив, що 9 травня він вважає своїм обов'язком бути з жителями Донбасу. За словами музиканта, він захоплюється тим, як місцеві жителі "тримаються", і висловив готовність "якщо потрібно буде", "взяти зброю і піти".
Завершив "концертну програму" Олег Газманов, який вже не перший раз приїжджає з концертом на окупований Донбас.
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