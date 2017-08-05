Російський співак Газманов приїхав із концертом до окупованого Луганська - ЗМІ

Російський співак Олег Газманов і група "Ескадрон" приїхали з концертом до тимчасово окупованого бойовиками українського Луганська. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте такожПрокуратура Криму: вирок українському активісту Балуху - це дискримінація за національною ознакою«Мені заборонили їхати до Литви, Латвії, до України. Нехай. Я для своїх людей, для тих, кому потрібен. Я потрібен тут (на Донбасі - ред.), і я тут", - сказав Газманов перед концертом у Луганську.

При цьому він висловив готовність ще раз приїхати на окупований Донбас. "Я б хотів наступного разу приїхати сюди, до країни, яка вільна, незалежна, могутня, в якій усі щасливі люди, в якій діти сміються, радіють. Я хотів би всім побажати, щоб наступного разу, щоб це було скоро, я приїхав би до країни, яка нічого не боялася, і все було б добре, - додав Газманов.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2015 року Міністерство культури України оприлюднило список із 14 діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці держави. Перелік Мінкульту надала Служба безпеки України. У ньому серед інших був Газманов.