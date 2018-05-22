Бойовики під час обстрілу Зайцевого поранили місцеву жительку

Жінка дістала мінно-вибухову травму, перебуваючи на власному подвір'ї.

Вчора, 21 травня, близько 21:00 бойовики під час обстрілу селища Зайцевого (Донецька область) поранили місцеву жительку.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у Донецькій області, жінка на момент обстрілу перебувала на власному подвір’ї.

Читайте такожУ Мар'їнці в результаті обстрілу бойовиків загинув місцевий мешканець«З осколковими пораненнями постраждалу доставили до лікарні міста Бахмута», - йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що 60-річну мешканку госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) КК України.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 21 травня, на Донбасі двоє українських військових загинули, дев’ятьох поранено.

У прес-службі штабу Операції Об’єднаних сил повідомили, що бойовики 53 рази порушували режим припинення вогню, з них 30 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.