На Луганщині під обстрілом загинули двоє спецназівців "Альфи" СБУ

Ще один оперативник спецслужби важко поранений.

У Луганській області загинули двоє співробітників Служби безпеки України, ще один – важко поранений.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

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«Служба безпеки України із сумом сповіщає про трагічну подію на Луганщині. Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до операції Об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО «А», ще один - важко поранений. СБУ висловлює співчуття рідним та близьким загиблих підполковника Руслана Муляра та прапорщика Юрія Журавльова», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 28 разів обстріляли позиції сил ООС, один український військовий загинув, ще чотирьох поранено.