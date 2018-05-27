Доба на Донбасі: один український військовий загинув, чотири – поранені

Об`єднані сили знищили ворожий спостережний пункт та ліквідували чотирьох бойовиків.

Минулої доби, 26 травня, російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню на сході України. В результаті бойових дій загинув один та зазнали поранення чотири українських захисники.

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Як повідомляється у Facebook Операції об’єднаних сил, активні бойові дії тривали Луганському, Донецькому та Маріупільському напрямках. Бойовики два рази відкривали вогонь з важкого озброєння.

Зазначається, що окупанти вдалися до провокаційних дій в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. Ворожий обстріл українських позицій з мінометів в районі Кримського наражав на небезпеку мирне населення.

За даними розвідки, в результаті адекватної відповіді ОС знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади противника. Ворог поніс втрати - 4 загиблих та 5 поранених.

Активні бойові дії протягом доби тривали також в районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам’янка, Широкине.

Повідомляється, що днями два військовослужбовця однієї з механізованих бригад, що виконує завдання на Луганському напрямку, самовільно залишили військову частину. Військових шукають правоохоронці.

Раніше в терористичній організації "ЛНР" заявили, що затримали двох "дезертирів" з 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, які намагалися перейти через сіру зону.